Piattaforme, quasi tutti ricorrono al web

In Emilia-Romagna l’88,1% delle famiglie ha utilizzato la procedura di iscrizione on line senza avvalersi dell’intermediazione delle scuole, mentre il 11,9 % di esse si è avvalso del supporto delle segreterie scolastiche.Il 95,7% delle iscrizioni è avvenuta con l’utenza SPID. Complessivamente le iscrizioni agli Istituti tecnici e professionali, rispettivamente del 36,19% (tecnici) e del 17,43% (professionali), superano quelle ai licei, che raccolgono il 46,38% delle domande.

Nella sezione ‘La scuola in Emilia-Romagna - I dati della scuola - Fact Sheet - Altri numeri’ del sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna saranno a breve disponibili i dati relativi alle domande di iscrizione alle classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, nonché ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali e per le scuole paritarie.