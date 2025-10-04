Piatti e prelibatezze a base di tartufo a Pomposa. Di fronte all’abbazia, anche lo show di Poltronieri

Verrà proposta domani a Pomposa, per la prima volta nell’ambito della nona edizione del festival della natura, la sagra del tartufo, con possibilità di gustare piatti con le prelibatezze del tubero più ricercato dai buongustai. Sempre oggi pomeriggio dalle 17 in poi, nel parco san Guido, di fronte alla millenaria abbazia, Andrea Poltronieri, showman e musicista ferrarese con l’immancabile sassofono, proporrà al pubblico lo spettacolo "Poltro sax brothers comic music show". Domani mattina dalle 8,30 partirà il primo trofeo Abbazia di Pomposa per la gara di ricerca del tartufo promosso dai volontari dell’Associazione Tartufai Italiani dell’Emilia Romagna appartenenti alla sezione Ferrara-Delta del Po sperando nel fiuto del proprio cane da ricerca. Le gare prevedono un’iscrizione di 10 euro per ogni cane che partecipa e i premi sono un prosciutto crudo per il primo e altri affettati per gli altri vincitori. A tutti coloro che gareggeranno verranno donati cibo per cani e prodotti tipici. Dalle 10 fino alle 18 spazio al ricco e variegato mercato ambulante e dei prodotti tipici del territorio, assieme a quello degli hobbisti lungo la via delle Erbe, che si riempirà delle tante e diversificate proposte di prodotti genuini. Dalle 11,45 e alle 15 la visita guidata all’Abbazia di Pomposa ed al Museo Pomposiano mentre nel pomeriggio alle 16 il circo del clown Billo con lo spettacolo per bambini.

cla. casta.