Piatti tipici e Paradello d’oro, si inizia con la Sagra dell’anguilla

COMACCHIO

A Comacchio, oggi, prenderà il via la 26esima edizione della Sagra dell’Anguilla, evento che celebra la "regina delle Valli". La città lagunare si prepara a vivere tre weekend (28-29 settembre, 5-6 e 12-13 ottobre) ricchi di attività, iniziative all’insegna dell’enogastronomia, della cultura, della tradizione e della natura. Ad allettare il gusto con tante sfumature diverse ci saranno le proposte dei numerosi ristoranti, dei punti ristorazione convenzionati e dello stand gastronomico della Manifattura dei Marinati che, al suo interno, accoglie la Sala Fuochi dove ancora oggi vengono arrostite le anguille selvatiche. L’evento, gestito da Work and belong con il patrocinio del Comune e del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, inaugurerà oggi alle 11 in piazzetta Trepponti, alla presenza delle autorità e degli organizzatori. Autorità che, in barca, raggiungeranno via Edgardo Fogli per il taglio del nastro alle 11.30. Alle 11.45, sul Sagrato del Duomo, aprirà il percorso culturale gratuito Un bene per tutti "Le Madonne di Comacchio", curato dalla Scuola Bottega San Giuseppe Odv con la collaborazione di Work and Belong scs. Seguirà il concerto inaugurale "Un bene per tutti", diretto da EmManuele Lo Russo. Alle 16 nella sala Calata della Manifattura dei Marinati verrà presentato il libro "Il Delta e i suoi tesori", mentre alle 16.30 a Lido degli Estensi (con ritrovo in via Cagliari) prenderà il via la camminata "Sulle Tracce della delizia estense", a cura di Mps Ferrara. Alle 17, in centro storico, vi saranno le prove libere della 2° edizione del Palio del "Paradello d’oro", mentre alla Manifattura dei Marinati si svolgerà lo show-cooking curato da La Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara in collaborazione con l’Istituto alberghiero "Orio Vergani" di Ferrara e l’Associazione Italiana Sommeliers, dedicato all’antica ricetta del pasticcio ferrarese abbinato ai vini delle sabbie (costo Masterclass con degustazione, 10 euro; posti limitati. Acquisto biglietti alla Manifattura dei Marinati dalle 16.30). Alle 17.30 il libro "La spia dell’osteria e le favole di Luloie" di Luciano Boccaccini all’Area libri in piazza XX Settembre dove, alle 21, il concerto de’ Un Giorno Insieme - Nomadi tribute band. Il programma completo su www.sagradellanguilla.it.

Valerio Franzoni