Piatti tipici sulle note del grande jazz Concerti protagonisti a Casa Rizzieri

Musica e piatti ricercati al centro di una serie di 4 concerti che si terranno al ristorante Casa Rizzieri a Focomorto, a partire da oggi e fino al 26 luglio con cadenza settimanale per tutti i mercoledì del mese. Una nuova proposta promossa dall’ Associazione musicisti di Ferrara – Aps e Casa Rizzieri per sottolineare l’importanza della valorizzazione del territorio in tutte le sue forme, dai sapori alla cucina, dall’arte alla musica dal vivo. Nel suggestivo connubio tra la terra e i suoi ritmi naturali di crescita e sostenibilità; musica e piatti ricercati si incontrano per una serata ’gourmet’ indimenticabile. Durante queste serate, verranno proposti i piatti di Casa Rizzieri abbinati a concerti di musica live, con una ricca programmazione a cura dell’Associazione musicisti di ferrara dal raffinato sound jazzistico; il tutto garantito in un’atmosfera tranquilla e rilassata, con tavoli ben distanziati e un numero limitato di coperti.

Durante la serata, sarà possibile scegliere tra diversi menù degustazione, come il best of, il primaveraestate o il menu costatafiorentina, oppure ordinare liberamente alla carta. I menu sono consultabili sul sito (https:casarizzieri.it)

Per la prenotazione dei tavoli: 3485497777. In funzione della stagione i tavoli potranno essere allestiti all’ interno o nel cortile esterno del ristorante. La prima serata vedrà l’esibizione di ’Ambra Bianchi meets Trio’: Ambra Bianchi (voce e flauto), Nicola Morali (tastiere), Enrico Trevisani (basso), Stefano Peretto (batteria). Le radici e la formazione classica, la voglia di sperimentare, le fascinazioni della musica moderna, dal latin-jazz al fusion, dalla canzone d’autore al rock progressive, fanno di Ambra Bianchi, flautista e cantante ferrarese, un’artista originale e poliedrica. Mercoledì prossimo sarà la volta di Francesca Marchi duo: Francesca Marchi (voce) e Marco Bovi (chitarra.