"Piazza 24 Maggio senza albero: che delusione"

Caro Carlino,

arrivano in tanti e rimangono sconcertati! Tutti a bocca aperta: ma dalla delusione! In fondo al maestoso Corso Vittorio Veneto, nella monumentale Piazza 24 Maggio, a differenza di tutti gli anni scorsi, ancora non troneggia, nè s’erge o svetta alcun albero addobbato ed illuminato capace d’instillare, diffondere ed intridere del suo Magico Fascino, come al solito, tutta la Piazza! Che desolazione per tutti i concittadini, che in loco arrivati sono rimasti a pancia vuota! Che smacco, che sconforto! Nipotini, Nonni, basìti dal nulla e dalla desolazione, genitori ed educatori che in questa sfolgorante presenza confidavano: tutti delusi! La Piazza è sede del Centro per famiglie e d’estate Teatro d’Estate Bambina! Quale luogo più adeguato? Fate sognare i nostri nipotini, Provvedete al più presto!

Nonne e nonni

in trepidante attesa

COMPLIMENTI ALL’URP

Caro Carlino,

devo congratularmi con il servizio Urp di Ferrara. Ho segnalato cartelli accidentato, buche sulle strade e già il giorno dopo, al massimo due, il problema era risolto. Se certi cittadini anziché lamentarsi si rivolgessero a questo servizio sarebbe meglio. Sono molto efficienti e mi congratulo perché una volta non era così. Colgo l’occasione per fare Buone Feste a tutto lo staff.

Massimo Fantini