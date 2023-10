Piazza Ariostea gremita: "Due giorni dedicati a chi ha più bisogno"

Un fine settimana all’insegna della solidarietà e di tutti i suoi protagonisti. E’ iniziata ieri e proseguirà anche oggi in piazza Ariostea la prima edizione di “Volontariato in FEsta: spazi aperti di solidarietà, gioco e partecipazione”, manifestazione organizzata dal Csv Terre Estensi, con la partecipazione di 75 organizzazioni del Terzo Settore, e con il patrocinio del Comune di Ferrara. "Per la prima volta in assoluto – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti in sede di presentazione – Ferrara, si appresta, in collaborazione con il CSV, a celebrare la Festa del Volontariato. Sono felice ed orgogliosa di poter festeggiare questo traguardo, una manifestazione che per un intero fine settimana riunisce in piazza Ariostea, uno dei luoghi più belli della nostra città, oltre 70 associazioni che quotidianamente offrono assistenza ai cittadini più fragili. In questi anni ho avuto più volte modo di apprezzare l’enorme ricchezza sociale riversata sul territorio dagli Enti del Terzo Settore, e questa manifestazione diventa un’occasione di riconoscenza che spero sia solo la prima da qui negli anni a venire". Un’occasione per tanti cittadini di avvicinarsi in maniera giocosa al mondo del volontariato, in un evento trasversale che coinvolge tutte le fasce d’età.

"E’ la prima festa di tutto il volontariato – ha spiegato Laura Roncagli del Csv – che si svolge in piazza, e che in questo modo coinvolge tutta la città e non solo i volontari e le associazioni. Sarà l’occasione per mostrare alla cittadinanza che il volontariato è una realtà importante per il territorio. Ciascuno di noi dona un po’ di sé, del proprio sapere e della propria esperienza di vita, e tutti insieme costruiamo un mondo migliore, più colorato e più giusto". Dopo il prologo di ieri, molto partecipato, oggi pomeriggio sarà possibile partecipare a un gioco a tappe aperto a tutti. A seguire ci sarà un momento di festa con musica fino a mezzanotte.