’Piazza Ariostea’, la presentazione del libro di Gaetano Sateriale

L’associazione ’Intorno a te’ -Biblioteca Popolare Giardino e la Cooperativa ’Il Castello’ invitano alla presentazione del libro ’Piazza Ariostea’ di Gaetano Sateriale che si svolgerà oggi, alle 17.30, nella sala assemblee della cooperativa in via Ippolito Nievo 181, a Ferrara. Introduce Tito Cuoghi della Biblioteca Popolare Giardino e dialoga con l’autore Federico di Bisceglie, giornalista de il Resto del Carlino.

"Piazza Ariostea racconta di un bambino che nasce e cresce negli anni 50 in quella che nel Rinascimento si chiamava semplicemente “Piazza Nuova”, per distinguerla dalla vecchia piazza davanti al Duomo. Ci ricorda il mondo di allora visto da occhi ingenui ma curiosi (la scuola, il tempo libero, i giochi dei maschi e delle femmine, le gare sportive) ma anche le tante facce di Ferrara e gli eventi storici di quegli anni (la ricostruzione, la politica, le regole, il mondo del lavoro). E la “famiglia larga” come molte erano allora: i genitori, i nonni, gli zii e i cugini con cui era bello giocare in casa e fuori. La storia ricostruisce gli avvenimenti ufficiali e importanti, la memoria individuale descrive la vita di tutti i giorni.

Gaetano Sateriale, politico, sindacalista e saggista, è stato sindaco di Ferrara dal 1999 al 2009.