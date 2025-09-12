Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piramide di lettiniTicket pronto soccorsoEventi weekendMatilda De AngelisGratta e vinciCamping abusi
Acquista il giornale
CronacaPiazza Ariostea si tinge di verde ’Giardini Estensi’ apre l’autunno
12 set 2025
RICCARDO FATTORINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Piazza Ariostea si tinge di verde ’Giardini Estensi’ apre l’autunno

Piazza Ariostea si tinge di verde ’Giardini Estensi’ apre l’autunno

La città ospita la rassegna tra piante e artigianato in occasione dell’evento .

Questo weekend Giardini Estensi celebrerà la sostenibilità. e la biodiversità

Questo weekend Giardini Estensi celebrerà la sostenibilità. e la biodiversità

Per approfondire:

Un programma ricco di eventi e un mondo tutto da scoprire: i Giardini Estensi in Piazza Ariostea celebrano la cultura del verde e della sostenibilità, inaugurando la sua 22esima edizione da domani a domenica. La manifestazione trasformerà Piazza Ariostea in un’oasi di bellezza, arricchita da una lunga serie di piante, laboratori e workshop, che di fatto si pongono in antitesi a un panorama di eventi sempre più affollato da rumori, luci e consumismo. Un pensiero condiviso anche dall’assessore alle Fiere Angela Travagli: "Giardini Estensi è molto più di una mostra mercato: è un invito a riscoprire il legame profondo tra uomo e natura, tra bellezza e biodiversità. In questa edizione celebriamo il verde in tutte le sue forme: dai fiori più rari agli alberi monumentali, dal sapere botanico alle nuove tendenze del vivere all’aperto. Tra bancarelle tematiche, incontri con esperti e laboratori green, offriamo un’esperienza immersiva per chi ama il mondo delle piante e desidera portare un po’ di natura nella propria quotidianità. Ci tengo inoltre a ringraziare l’associazione Pro Art, che da sempre si impegna a rendere questo evento unico nel suo genere". Un’iniziativa a basso impatto, ma ad alto valore: a differenza di molte manifestazioni che invadono gli spazi urbani con concerti, spettacoli acusticamente invasivi e food truck, Giardini Estensi rinuncia volutamente a ogni forma di intrattenimento impattante. "Il nostro è un evento consolidato – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Culturale Pro Art Paolo Orsatti – e quest’anno si incentrerà sugli aspetti culturali e didattici, specie verso i più piccoli. Non ci saranno ristorazione, musica ad alto volume né cibo spazzatura: una scelta etica e rispettosa della quiete dei residenti di Piazza Ariostea e dell’equilibrio del contesto urbano".

In effetti Giardini Estensi prevede tutta una serie di laboratori dedicati alle piante e le loro sfumature: a partire dalla creazione di fiori di carta e attività con il microscopio fino allo sviluppo di un giardino di piante di carta e un laboratorio dedicato al giardinaggio. In sostanza, il protagonista assoluto sarà il verde, accompagnato dall’artigianato di qualità e dalle conferenze tematiche, come ad esempio la visita guidata della docente universitaria Chiara Beatrice Vicentini agli antichi arredi della Farmacia Navarra o il racconto di Paolo Gullino prima e quello di Paola Cucchi poi su alcuni aspetti del green e della biodiversità del territorio.

Riccardo Fattorini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata