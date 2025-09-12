Piazza Ariostea si tinge di verde ’Giardini Estensi’ apre l’autunno

Un programma ricco di eventi e un mondo tutto da scoprire: i Giardini Estensi in Piazza Ariostea celebrano la cultura del verde e della sostenibilità, inaugurando la sua 22esima edizione da domani a domenica. La manifestazione trasformerà Piazza Ariostea in un’oasi di bellezza, arricchita da una lunga serie di piante, laboratori e workshop, che di fatto si pongono in antitesi a un panorama di eventi sempre più affollato da rumori, luci e consumismo. Un pensiero condiviso anche dall’assessore alle Fiere Angela Travagli: "Giardini Estensi è molto più di una mostra mercato: è un invito a riscoprire il legame profondo tra uomo e natura, tra bellezza e biodiversità. In questa edizione celebriamo il verde in tutte le sue forme: dai fiori più rari agli alberi monumentali, dal sapere botanico alle nuove tendenze del vivere all’aperto. Tra bancarelle tematiche, incontri con esperti e laboratori green, offriamo un’esperienza immersiva per chi ama il mondo delle piante e desidera portare un po’ di natura nella propria quotidianità. Ci tengo inoltre a ringraziare l’associazione Pro Art, che da sempre si impegna a rendere questo evento unico nel suo genere". Un’iniziativa a basso impatto, ma ad alto valore: a differenza di molte manifestazioni che invadono gli spazi urbani con concerti, spettacoli acusticamente invasivi e food truck, Giardini Estensi rinuncia volutamente a ogni forma di intrattenimento impattante. "Il nostro è un evento consolidato – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Culturale Pro Art Paolo Orsatti – e quest’anno si incentrerà sugli aspetti culturali e didattici, specie verso i più piccoli. Non ci saranno ristorazione, musica ad alto volume né cibo spazzatura: una scelta etica e rispettosa della quiete dei residenti di Piazza Ariostea e dell’equilibrio del contesto urbano".

In effetti Giardini Estensi prevede tutta una serie di laboratori dedicati alle piante e le loro sfumature: a partire dalla creazione di fiori di carta e attività con il microscopio fino allo sviluppo di un giardino di piante di carta e un laboratorio dedicato al giardinaggio. In sostanza, il protagonista assoluto sarà il verde, accompagnato dall’artigianato di qualità e dalle conferenze tematiche, come ad esempio la visita guidata della docente universitaria Chiara Beatrice Vicentini agli antichi arredi della Farmacia Navarra o il racconto di Paolo Gullino prima e quello di Paola Cucchi poi su alcuni aspetti del green e della biodiversità del territorio.

Riccardo Fattorini