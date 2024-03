Piazza Cortevecchia, ecco il progetto finito

"Presentando Cortevecchia - incontro con i cittadini per far conoscere il progetto", è il titolo dell’appuntamento in programma stamattina dalle 9.30 alle 13 in piazza Cortevecchia per spiegare ai cittadini i dettagli del progetto e del cantiere che si avvia a conclusione. A raccontare l’intervento di rigenerazione urbana, davanti a un caffè e una brioche che saranno offerti ai passanti, saranno l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, il progettista architetto Mario Assisi e l’ingegner Olga Mantovani.