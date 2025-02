Piazza Cortevecchia fa scuola. Balboni: "Innovativa e sostenibile"

’Piazza Cortevecchia’ fa scuola tra gli architetti. Il progetto è stato presentato ieri tra le tre esperienze, a livello nazionale, a rappresentare il convegno ’Spazio Aperto Bene Comune’, organizzato dall’’Ordine degli architetti’ di Genova a palazzo Tursi nel capoluogo ligure. A parlare del progetto realizzato a Ferrara sono stati il vicesindaco Alessandro Balboni e Valentina Milani di ’Inout architettura’, progettista insieme a Mario Assisi.

La realizzazione di Cortevecchia era stata citata anche dalla rivista ’Domus’, oltre che essere stata insignita con la menzione d’onore agli ultimi ’Piranesi awards’. La riprogettazione era stata il frutto di un percorso partecipato tra Comune e comunità. Tra i presenti al convegno, Pietro Piciocchi, in funzione del sindaco di Genova, Simona Gabrielli, presidente della ’Fondazione ordine degli architetti di Genova’, Riccardo Miselli, presidente dell’Ordine architetti Genova e Cristina Bartolini, soprintendente ’Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia’. Le altre due esperienze sono state quella del piazzale dei Cinquecento e le opere per il Giubileo, a Roma, e quella inerente il centro piacentiniano a Bergamo.

"Il progetto non smette di essere un esempio, per il suo approccio innovativo e sostenibile" dice Balboni. "A nome del Comune ringraziamo Genova e l’Ordine degli architetti per averci scelto come uno dei tre esempi più rappresentativi dell’attuale riqualificazione in Italia".

"Per noi è un piacere raccontare il progetto e partecipare a un dibattito in un contesto di qualità professionale", hanno detto Mario Assisi e Valentina Milani.