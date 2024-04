"Piazza Cortevecchia ora è decorosa e alberata"

Caro Carlino,

diversi giudizi sono stati espressi sulla nuova radicale trasformazione di piazza Cortevecchia. Molti commenti sono stati positivi anche perché l’Amministrazione comunale ha realizzato il piano selezionato dai cittadini. Si poteva infatti optare per uno dei nove progetti di ditte che avevano risposto ad un pubblico avviso di gara. La piazza adesso è decorosa, originale, alberata. Difficilmente avrebbe potuto diventare una piazza monumentale. Quando fu demolito il Mercato del pesce, imponente costruzione di stile fascista, si è inopinatamente e prepotentemente affacciato sullo spiazzo un nudo condominio moderno. Era il retro di un fabbricato senza, almeno in quel lato, nessun pregio architettonico. La piazza ora è pulita, bella e verde. Di più non si poteva fare in un vuoto beante nato da una demolizione. Grazie,

Stefano Franchini

(consigliere comunale

uscente Lega)