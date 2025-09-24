Piazza della Libertà diventa una tavolata con gli stand del food

In contemporanea con altre cinquantanove città italiane, anche a Copparo si è tenuta l’iniziativa “Pranzo della Domenica. Italiani a tavola”, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dal Ministero della Cultura, coordinata da Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) e volta a sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco. Piazza della Libertà, domenica 21 settembre, si è trasformata in una grande tavola imbandita, con gli stand gastronomici della manifestazione “Incrocio” – organizzata da Pro Loco Copparo - che hanno cucinato speciali menù per deliziare i palati dei commensali che hanno partecipato ad un rito tradizionale che accomuna tutte le famiglie italiane, riprodotto in scala più ampia.

Un apprezzato momento di condivisione e di voglia di stare insieme, come sottolineato dal sindaco Fabrizio Pagnoni che ha portato ai presenti il saluto dell’Amministrazione comunale: "Abbiamo aderito con gioia alla iniziativa coordinata da Anci – ha dichiarato il primo cittadino – perché crediamo che anche nella nostra comunità il pranzo domenicale rappresenti sempre un momento particolare e speciale, nel quale possiamo rimanere vicini ai nostri affetti, ai nostri cari e ai nostri amici per condividere quanto è avvenuto durante la settimana, chiacchierare, rilassarsi e gustare i piatti della tradizione nel calore della nostra casa. Dunque, con questa iniziativa abbiamo voluto dare un concreto segnale al mondo della cucina italiana, sostenendone la candidatura a Patrimonio dell’Umanità, e soprattutto ricreare lo spirito di condivisione e del piacere di stare in compagnia".