Piazza della Libertà diventa una tavolata con gli stand del food

Ferrara
24 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Sold out dell’iniziativa del pranzo della domenica.

In contemporanea con altre cinquantanove città italiane, anche a Copparo si è tenuta l’iniziativa “Pranzo della Domenica. Italiani a tavola”, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dal Ministero della Cultura, coordinata da Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) e volta a sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco. Piazza della Libertà, domenica 21 settembre, si è trasformata in una grande tavola imbandita, con gli stand gastronomici della manifestazione “Incrocio” – organizzata da Pro Loco Copparo - che hanno cucinato speciali menù per deliziare i palati dei commensali che hanno partecipato ad un rito tradizionale che accomuna tutte le famiglie italiane, riprodotto in scala più ampia.

Un apprezzato momento di condivisione e di voglia di stare insieme, come sottolineato dal sindaco Fabrizio Pagnoni che ha portato ai presenti il saluto dell’Amministrazione comunale: "Abbiamo aderito con gioia alla iniziativa coordinata da Anci – ha dichiarato il primo cittadino – perché crediamo che anche nella nostra comunità il pranzo domenicale rappresenti sempre un momento particolare e speciale, nel quale possiamo rimanere vicini ai nostri affetti, ai nostri cari e ai nostri amici per condividere quanto è avvenuto durante la settimana, chiacchierare, rilassarsi e gustare i piatti della tradizione nel calore della nostra casa. Dunque, con questa iniziativa abbiamo voluto dare un concreto segnale al mondo della cucina italiana, sostenendone la candidatura a Patrimonio dell’Umanità, e soprattutto ricreare lo spirito di condivisione e del piacere di stare in compagnia".

