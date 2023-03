Piazza della Repubblica, la fontana si illumina

"L’impegno dell’Amministrazione comunale è sempre volto a divulgare messaggi sociali che possano creare consapevolezza e rafforzare la responsabilità dei cittadini. Ecco perché anche quest’anno, in occasione della giornata dell’Endometriosi che cade oggi, abbiamo scelto di illuminare di giallo la fontana di piazza della Repubblica, al fine di sensibilizzare quanti più ferraresi possibili su una patologia che condiziona severamente la vita delle donne colpite". Con queste parole l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti annuncia l’iniziativa del Comune di Ferrara in vista della ricorrenza di oggi in cui in tutto il mondo si promuove l’informazione su un malattia che affligge più di 175 milioni di donne. "L’endometriosi – prosegue Coletti – non è immediatamente riconoscibile e crea molta sofferenza sia a livello fisico che psicologico. Le donne che subiscono questa condizione patiscono gravi conseguenze nella conduzione della vita famigliare, lavorativa e sociale. Ferrara vuole essere vicina a queste persone e a tutti i loro cari".