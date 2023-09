Piazza della Repubblica passa dal rosso al verde. I colori per i pazienti

Illuminazione rossa nella fontana di piazza della Repubblica, nel cuore di Ferrara al lato del Castello Estense, in occasione della quinta Giornata Mondiale della sicurezza dei pazienti. In segno di riconoscimento del ruolo cruciale che pazienti, famiglie e operatori sanitari svolgono nella sicurezza dell’assistenza sanitaria, le aziende sanitarie ferraresi aderiscono alle giornate. L’illuminazione sarà invece verde domani e domenica come testimonianza di adesione e sostegno in occasione della XVI Giornata nazionale sulla Sla, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, come sollecitato e promosso anche dall’Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani.