Piazza don Ivo Cevenini, è iniziata la costruzione

RENAZZO

Il volto della piazza di Renazzo è cambiato e ora trova spazio un’area che porterà verso quella che sarà la nuova piazzetta tra il campanile e l’oratorio, che sarà dedicata all’indimenticato Don Ivo Cevenini. Sono infatti stati abbattuti i garage che si trovavano tra il campanile e il teatro dando il via a una serie di lavori che miglioreranno la piazza renazzese. "Dopo un ritardo di anni dovuto a problemi burocratici, arrivato il finanziamento e la convenzione con il Comune, poi la generosità di tanti finanziatori privati, – dice l’ingegnere Angelo Bonzagni - il progetto di riqualificazione della piazza di Renazzo di proprietà parrocchiale ha potuto iniziare il suo percorso di realizzazione". Diversi gli obiettivi che riguardano lavori al teatro, l’ingresso e la nuova piazza. "Ora si sta demolendo i garage che collegavano il campanile e l’oratorio – spiega – Questa area diverrà un passaggio che collegherà l’attuale piazza Lamborghini con l’area retrostante l’oratorio. Dopo aver finito i lavori di demolizione dei garage, il ripristino delle pareti del campanile e dell’oratorio, e i lavori in corso sul teatro, si passerà alla realizzazione della piazzetta don Ivo che sorgerà proprio in questa area accessibile attraverso il passaggio ricavato dalla eliminazione di quella parte di immobile. Da qui si accederà al teatro". Illustra dunque cosa si sta facendo al teatro, o meglio, la sala polivalente.

"In giugno si è tolto l’intonaco all’interno e all’esterno dell’edificio nelle parti basse delle murature oltre che nell’intera parete confinante con l’oratorio e la pavimentazione – spiega -Si sono poi effettuate delle trasfusioni di resine per la formazione di barriera chimica atta a bloccare l’umidità di risalita e preservare meglio le pareti murarie. Si è effettuata una analisi termografica per verificare l’effettivo stato igrometrico delle pareti, si è applicato il nuovo intonaco deumidificante macro-poroso e ci si appresta alla pittura delle pareti ripristinate. Si è smontato il vecchio controsoffitto e tutte le strutture di supporto e si interverrà sulle capriate con dei rinforzi tra monaco e catena e tra puntone e catena. Questo intervento pur se non strettamente necessario, rappresenta un ulteriore miglioramento di tipo strutturale. A seguire ci sarà la posa in opera del nuovo controsoffitto antincendio e del nuovo sistema di illuminazione della sala Poi si realizzerà il nuovo ingresso del teatro sulla parete laterale esposta a nord". Poi l’area che ricorderà lo storico parroco di Renazzo. "Per la nuova piazza don Ivo Cevenini, l’attività propedeutica è quella dell’abbattimento del garage connesso tra campanile e oratorio – spiega - Si procederà poi con il ripristino del basamento del campanile, della parete dell’oratorio con adeguata sagramatura".

Laura Guerra