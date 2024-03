Piazza don Ivo Cevenini, ora c’è il documento

RENAZZO

Giovedì 14 il Comune ha ufficializzato l’intitolazione della piazzetta a Renazzo a don Ivo Cevenini, la cui celebrazione c’era stato il 21 gennaio scorso. In quel giorno era stata inaugurata la nuova piazza a lui intitolata e scoperta anche la targa che dunque manterrà per sempre la memoria del tanto amato don Ivo e di quanto ha fatto per la comunità renazzese. La delibera che ufficializza il tutto arriva dopo che il 13 febbraio il prefettosi era espress favorevolmente all’avvio dell’iter sull’intitolazione in deroga, visto che non erano ancora trascorsi 10 anni dalla morte.

Questa nuova area di proprietà della parrocchia di San Sebastiano di Renazzo ricorda l’indimenticato parroco che per oltre 50 anni ha servito la comunità della frazione e che è deceduto il 6 febbraio 2018. Lui ha aiutato la comunità a crescere, protagonista anche per eventi come i 40 anni nella Fiera delle Pere, come presidente del Comitato dei festeggiamenti, presidente onorario di Anspi e Pro Loco di Renazzo, di cui è stato promotore e sostenitore. L’ultimo suo grande impegno è stato il recupero della chiesa di Renazzo a seguito dei danneggiamenti dal sisma del 2012. È infine stato un punto di riferimento per chi tornava in frazione con storie di emigrazione, ricercando parenti e radici.