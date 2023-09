"Piazza Duomo, non solo telecamere. Necessario l’aiuto delle famiglie"

Degrado in piazzetta Duomo, era il tema dell’interrogazione presentata da Roberto Badolato, capogruppo di Uniti per Portomaggiore, nell’ultimo consiglio comunale. Il sindaco Dario Bernardi ammette il problema: "Il tema delle intemperanze e comportamenti dannosi da parte di ragazzi minorenni è attuale e assolutamente veritiero e infatti non è stato sottovalutato. Alla data in cui ne parliamo oggi (fine settembre) innanzitutto va detto che in gran parte è al momento risolto. L’interpellanza ci dà modo di affrontare compiutamente un tema importante e sentito e che rivendico con orgoglio di avere affrontato con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Ci sono stati infatti alcuni episodi di vandalismo ai danni di cose pubbliche e private, di sopraffazione o comunque intimidazione verso persone anziane; c’è stato poi un episodio di violenza gratuita e inaudita gravità andato sulle cronache, che ha riguardato un pestaggio da parte di quattro ragazzi di due loro coetanei stranieri. I colpevoli di quest’ultimo atto sono stati identificati e arrestati.

Segno di un problema sicuramente non ascrivibile alla noia o alla mancanza di alternative, ma di un male più profondo. Non è retorica: il lavoro delle forze dell’ordine è irrinunciabile, ma per forza di cose ha dei limiti oggettivi di risorse umane: le forze dell’ordine in orario notturno non possono essere ovunque, ed è sufficiente un’emergenza per togliere le pattuglie dai compiti normali di vigilanza. Così come è impensabile che le telecamere controllino ogni angolo del territorio". E aggiunge: "Senza l’aiuto e la collaborazione delle famiglie, senza una presa di coscienza e un ruolo attivo nel costruire un futuro per i ragazzi e le ragazze, e nel limitare certi comportamenti, non andremo lontano. Credo fortemente nelle potenzialità e nelle energie positive dei nostri ragazzi, di qualunque provenienza e cultura, di tutto quel buono che viene quotidianamente messo al servizio della nostra comunità". Franco Vanini