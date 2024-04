Piazza e corso Guercino invasi da Fiori & Bimbi

CENTO

’Ottava edizione in dieci anni da quando fu inventata questa manifestazione (il covid ne ha impedito 2) ’. Così inizia la presentazione 2024 della manifestazione Fiori & Bimbi, Daniele Rubino, presidente della Pro Loco di Cento, nell’annunciare "che sabato e domenica prossimi piazza e corso del Guercino saranno coinvolte nella ormai ’tappa classica’ della nostra programmazione". Rubino è felice, la macchina organizzativa da settimane è avviata e sta dando davvero buoni risultati. "Sono tante e a vario titolo le persone coinvolte in questa manifestazione – prosegue il presidente – anzitutto, come sempre, i nostri volontari sempre pronti a dare una mano quando si tratta di Cento e del nostro meraviglioso centro storico. Poi l’amministrazione comunale che ringrazio per aver collaborato assieme a noi nella realizzazione di questa ottava edizione, i partner tecnici che si sono occupati della segreteria commerciale: l’Accento S.r.l. per la parte living ed il Consorzio della Versilia per gli ambulanti". Alla richiesta di come si svolgeranno le due giornate Rubino risponde che "piazza del Guercino, cuore pulsante di questo evento, vedrà il posizionamento di strutture gonfiabili che metteremo a disposizione gratuitamente dei bambini sia sabato che domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Assieme ai bambini – prosegue Rubino – saranno accontentati anche i genitori con una parte commerciale fatta da vivai, prodotti tipici, mercatini ed espositori che propongono prodotti per il living". La domenica ha da anni un sapore davvero speciale infatti, "arriveranno, già dalle prime ore del mattino, i famosi banchi del mercato della Versilia con la loro boutique all’aria aperta, per noi un gradito ritorno".