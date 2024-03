Piazza e fontana, lavori per 3 milioni

Dopo il maltempo sono ripresi a pieno regime i lavori di ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per 3,4 milioni di euro, nella fase di riqualificazione dei giardini di piazza della Libertà e restauro della Fontana. Nell’ambito della riqualificazione edile dell’area verde sono stati tracciati e definiti i nuovi percorsi interni, bordati con lame di corten che andranno a contenere i nuovi vialetti in legno, i quali verranno realizzati con graniglia in cemento drenante, colorato in pasta. All’interno dei giardini, inoltre, sono stati rimossi gli alberi che sono risultati malati a seguito di una valutazione agronomica. Alberi che sono già stati sostituiti con nuove piante: nello specifico, pero da fiore, melo da fiore, zelkova, gleditzia, sophora, ginko biloba maschio. Sono stati rifatti gli impianti di illuminazione pubblica e riposizionati i corpi illuminanti all’interno delle nuove aiuole. Riprese anche le opere di restauro della Fontana monumentale, con tecniche ad impacco e microsabbiatura, in piena sinergia con la Sovrintendenza. Parallelamente la ditta specializzata Forme d’Acqua ha iniziato la posa delle nuove tubazioni che andranno a comporre l’impianto idrico, con giochi d’acqua, e la nuova illuminazione della fontana. Le opere attualmente in corso, consentiranno di riportare all’antico splendore la Fontana monumentale progettata da Piero Toschi e decorata a basso rilievo dallo scultore Enzo Nenci, esponente della corrente novecentista, e inaugurata nel novembre del 1935. Il progetto complessivo di ‘Rigenera Copparo 01’ prevede anche oltre opere che interesseranno il fulcro del centro cittadino e prenderanno corpo nei prossimi mesi. Tra questi, il rifacimento delle pavimentazioni e la sostituzione degli arredi urbani sul fronte del municipio e su piazza della Libertà lato portici. Stessi interventi che verranno realizzati anche sul lato opposto di piazza della Libertà, lato scuola primaria, e nel tratto di via Roma di fronte all’ex-caserma e alle ex-carceri. Poi, nell’area compresa tra le ex-botteghe e la Casa della Salute, è prevista la sistemazione delle pavimentazioni esistenti e la piantumazione di nuove alberature. Questo e molto altro ancora è inserito all’interno dell’importante progetto di riqualificazione del centro.

v.f.