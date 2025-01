Piazza e viale, ok ai lavori. Investiti oltre 200mila euro

Riqualificazione di piazza Garibaldi e di viale Repubblica oltre che della galleria De Amicis. E’ questo al centro. Nei giorni scorsi la giunta municipale ha stilato una proposta di delibera che tra cifre di investimento e progetti ha tutto per essere messa in campo. Il comune infatti, a fine ottobre, si era aggiudicato il bando regionale sulla riqualificazione e valorizzazione delle aree commerciali e mercatali. A tre mesi di distanza la conferma dei contributi e l’approvazione dello schema di convenzione con la Regione per dare il via alle procedure per realizzare il progetto. L’intervento è di 286 mila euro di cui 200 mila finanziati dal bando regionale e i restanti 86 mila tramite mutuo. Sarà rifatta la pavimentazione in piazza Garibaldi e sarà collocato un nuovo arredo sia in piazza che in viale della Repubblica. Tra gli impegni del comune anche la riqualificazione della galleria commerciale di via De Amicis, che collega il centro con il parcheggio di viale Pironi. "Grazie alla qualità del progetto presentato, siamo risultati uno dei diciotto comuni in tutta l’Emilia-Romagna meritevoli dei contributi – spiegano il sindaco Simone Saletti, e l’assessore all’Urbanistica Marco Vincenzi –. Mediante questa progettualità, andiamo sostanzialmente a completare un corposo piano di riqualificazioni e migliorie nel centro storico del Capoluogo, che nel giro di pochi mesi coinvolgeranno l’area antistante al Duomo, i giardini di Cioch, e appunto Viale della Repubblica, Piazza Garibaldi e la galleria De Amicis. Senza dimenticare, infine, la riqualificazione già terminata di Spazio29, Casa della Musica e area cortiliva". Rendere il centro ancora più attrattivo e accogliente è dunque l’obiettivo dell’Amministrazione, dando nuovo lustro a luoghi storici del Capoluogo e valorizzando aree importanti per la socialità, il divertimento e la spiritualità dei bondenesi di tutte le generazioni. Riqualificare la piazza e viale della Repubblica, significa anche valorizzare quella è che tradizionalmente la sede del mercato del martedì mattina ma anche il più grande spazio di socialità ed incontri tra le generazioni che Bondeno abbia a cielo aperto sui quali, seguendo la stagionalità, si susseguono eventi che vanno dalle fiere di giugno ed ottobre, con concerti e stand ma anche eventi. Un punto di forza poi del commercio di vicinato, con i negozi, ma anche per bar e ristoranti che si affacciano sul centro del paese. Il primo cittadino Saletti punta a consegnare ai cittadini un centro storico riqualificato con spazi per le famiglie e i giovani.

Claudia Fortini