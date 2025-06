Piazza Garibaldi, cambia la viabilità per la fiera

Novità per la viabilità a Bondeno in vista dell’imminente Fiera di San Giovanni che inizia giovedì. Un’ordinanza dirigenziale, fresca di giornata, introduce le modifiche e le integrazioni per garantire lo svolgimento ottimale della manifestazione. La fiera animerà Bondeno da giovedì 19 a martedì 24 giugno. L’evento tra spettacoli, stand espositivi, concerti, mostre ed eventi propone una carrellata di attività, con stand e attrezzature, che richiederanno un’attenta gestione degli spazi. Ecco dunque che viene modificata la viabilità. Una delle principali novità riguarda Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra via Mazzini e viale della Repubblica. Qui, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata nell’area adiacente al lato sinistro del Duomo, davanti all’ingresso laterale. Questo divieto è in vigore dalle 15 di martedì scorso alle ore 12 di lunedì 23 giugno. Lo spazio sarà riservato esclusivamente alla sosta di un autocarro al servizio degli operatori dell’associazione di volontariato provenienti dalla città di Dillingen, la città sul Danubio gemellata con Bondeno, il cui stand di prodotti tipici è un da sempre un successo che permette ai volontari donazioni importanti per la comunità. Le restanti disposizioni e avvertenze indicate nell’ordinanza dirigenziale La segnaletica è già stata predisposta. L’Amministrazione Comunale di Bondeno invita tutti i cittadini e "i visitatori a prendere visione delle nuove disposizioni e a prestare la massima attenzione alla segnaletica stradale durante i giorni della fiera". In questo modo verrà assicurata la sicurezza e la viabilità durante lo svolgimento della kermesse.

cl.f.