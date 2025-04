Piazza Garibaldi, no al parcheggio: "Usata 158 giorni, ma gli altri 207?"

Piazza Garibaldi off limits alle auto. Il cuore del centro di Argenta non sarà mai un’area con parcheggio pubblico, è il riassunto della riposta all’interrogazione di Argenta Rinnovamento nel consiglio comunale. La Giunta Baldini ha risposto picche. "Abbiamo semplicemente chiesto – commenta deluso Marco Checcoli – se l’area rimasta libera dalla riqualificazione, che tanto inorgoglisce la maggioranza, potesse diventare un parcheggio; lo abbiamo chiesto accogliendo tante richieste di tanti cittadini che quotidianamente sono in difficoltà a trovare posti liberi per andare a prendere i bambini da scuola, per accedere alle uniche due farmacie del paese ed anche per usufruire delle attività e servizi che molti imprenditori offrono alla loro clientela nei dintorni della piazza stessa. Probabilmente l’amministrazione non va a scuola a prendere bambini e non vede il caos che si genera, non vede i parcheggi ’selvaggi’ dei tanti che nella fretta di andare in farmacia fanno mirabolanti gincane fra le fioriere, non va a prendere un caffè o acquistare prodotti nei negozi del centro; non vede o non vuol vedere, poiché l’obiettivo è sempre e solo quello di difendere le proprie ragioni e le proprie scelte e mai di metterle in discussione".

Nella risposta, la maggioranza ha sottolineato che la piazza è utilizzata per 158 giorni all’anno. Checcoli insiste: "E gli altri 207? Vuota. In quei 158 giorni ci sono: 11 mercatini del riuso; 52 mercati settimanali; 30 giorni di manifestazioni; 65 giorni, comprensivi di installazione e smontaggio, per la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Volete convincermi che se ci fosse una destinazione a parcheggio queste attività sarebbero precluse?". La Giunta ha affermato che ci sono abbastanza parcheggi nei dintorni che hanno rimpiazzato quelli persi da piazza Garibaldi. Tesi per Checcoli non condivisibile: "Sono veramente sufficienti?".

Franco Vanini