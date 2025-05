Piazza Giovanni XXIII si rifà il look: "Quasi 200mila euro di interventi"

Nuovo look per piazza papa Giovanni XXIII, una delle aree di pregio nel centro di Portomaggiore, di fianco al municipio. L’intero intervento prevede un importo complessivo di quadro economico di circa 155.000 euro, di cui 122.000 di lavori, finanziato prevalentemente da contributo regionale e in parte da risorse del Comune. L’area su cui l’amministrazione comunale intende intervenire è quella non ristrutturata negli anni 2000 e tuttora utilizzata come parcheggio a servizio del centro cittadino, sulla quale si affaccia la chiesa Collegiata e confina con piazza Umberto I, sede del palazzo municipale, tuttora utilizzata come parcheggio a servizio del centro commerciale.

Al fine di dare compiuta l’opera di recupero della piazza Giovanni XXIII in tutte le sue parti, l’amministrazione comunale intende rifinire l’area, completando i marciapiedi in porfido, che andrebbero a richiamare quelli adiacenti, ridisegnare l’area di sosta differenziando quella di sosta da quella di transito, utilizzando diverse tipologie di pavimentazione, riconvertendo l’attuale isola ecologica interrata, non più utilizzata, in aiuola e punto protetto di conferimento di contenitori in vetro a servizio delle attività commerciali e ricostruendo l’accesso pedonale sito su via Dante Alighieri angolo via Statuto con pavimentazione in porfido per dare l’immediata sensazione di accesso in area a traffico lento ai veicoli transitanti su via Alighieri.

"Inoltre – afferma il sindaco, Dario Bernardi - l’attuale isola ecologica interrata non più utilizzata, sarà convertita in aiuola verde con piantumazione di due alberature e punto protetto di conferimento rifiuti in vetro a servizio delle attività commerciali, attraverso una schermatura in acciaio corten". E ancora: "I lavori avranno una durata di circa tre mesi e si svolgeranno tra la fine del 2025 e inizio 2026 – interviene l’assessore ai Lavori Pubblici, Michela Bigoni - Con la candidatura del progetto di riqualificazione della piazza papa Giovanni XXIII abbiamo voluto completare il restyling del centro della cittadina, valorizzando il "centro commerciale naturale" che esso rappresenta. Dare a tutta l’area un’uniformità di materiali e colori, caratterizzerà il cuore del commercio cittadino dando, a chi proviene dall’esterno, la sensazione di entrare in un vero e proprio centro commerciale naturale".

I lavori verteranno pertanto sulla demolizione e ricostruzione in cubetti di porfido del marciapiede che si affaccia sul lato della canonica; creazione dell’attraversamento pedonale di accesso alla piazza, sito su via Alighieri angolo via Statuto, con cubetti di porfido; creazione di isole salvagente in cubetti di porfido all’interno dell’area parcheggio; creazione aree di sosta in pavimentazione autobloccante di Cls color porfido; creazione delle vie di manovra interne al parcheggio in asfalto; smontaggio della carpenteria interna e della sovrastruttura dell’isola ecologica interrata; trasformazione di due vasche di contenimento in aiuole tramite il riporto di fondo drenante e di terreno da coltivo; messa a dimora di due alberature infine la posa di una struttura in acciaio corten per il ricovero dei contenitori per la raccolta del vetro a servizio delle attività commerciali.

Franco Vanini