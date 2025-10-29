Piazza Gobetti, il progetto. C’è l’affidamento dei lavori: "Più sicurezza e dignità"

Non solo maranza. Il centralissimo quadrante di città che si snoda tra galleria Matteotti e piazza Gobetti è in procinto di cambiare volto. Un cambio di look radicale, che ricalca la vocazione green che da tempo l’amministrazione vuole dare al centro storico. Infatti, l’altro giorno, è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di Piazza Gobetti, nel cuore del centro storico. L’intervento rientra nel programma Atuss e fa parte del progetto Look UP, con il titolo ’Il Tappeto verde – Riqualificazione green di Piazza Gobetti per un giardino in centro’. L’obiettivo è restituire alla città uno spazio rinnovato e sostenibile, con un nuovo arredo urbano, aree verdi e zone sicure per rendere la piazza più accogliente per residenti e turisti.

La procedura di gara prevede l’invito a partecipare per cinque ditte selezionate direttamente e altre cinque individuate tramite sorteggio. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 13 novembre: nello stesso giorno l’amministrazione procederà, tramite una commissione, all’apertura delle buste e alla selezione della ditta aggiudicataria. L’importo complessivo dei lavori è di oltre 590 mila euro. Una volta individuata l’impresa vincitrice, nel giro di circa un mese verranno svolte le verifiche di legge necessarie, così da consentire l’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno. La tempistica si inserisce in modo coordinato con la chiusura del cantiere di Hera, che ha completamente rinnovato i sottoservizi dell’area.

"Piazza Gobetti – scandisce il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Alessandro Balboni – è da tempo un’area oggetto di degrado, nonostante la sua posizione strategica nel cuore del centro storico. Con questo progetto vogliamo restituirle dignità e bellezza, creando un luogo verde, sicuro e vivibile. Oltretutto, sono orgoglioso di realizzare questo intervento pesando pochissimo sulle tasche dei ferraresi: infatti l’intervento è quasi interamente finanziato grazie a fondi europei che ci siamo aggiudicati". Non c’è dubbio che l’intervento di riqualificazione colga un’istanza reale. Altrettanta attenzione, però, dovrà essere posta sul versante della sicurezza.

Proprio ieri il nostro giornale riportava la cronaca dei sabati sera: una congerie di disagi, in particolare per le attività, provocata dai maranza che importunano gli ospiti. Le attività, in questo contesto, sono costrette a chiudere prima. Ma torniamo ai lavori. Il progetto prevede la messa a dimora di nuovi alberi, l’inserimento di elementi di arredo urbano e la creazione di spazi pensati per favorire la socialità e la fruizione da parte di cittadini e visitatori. Piazza Gobetti diventerà così parte integrante della strategia dell’amministrazione che vuole creare un "corridoio di piazze", che – a partire da piazza Cortevecchia, scelta come sito pilota – coinvolgerà anche piazza Travaglio, con l’obiettivo di creare un circuito di spazi pedonali, verdi, sicuri e vivibili nel pieno centro storico.

Per quanto riguarda la sosta dei residenti, i posti auto attualmente presenti saranno recuperati nell’area dell’ex Amga, a breve distanza, mentre i posti auto disabili saranno ricavati in via Amendola. Anche in questo caso i lavori all’Ex Amga sono già stati finanziati grazie al progetto Varco, che prevede la connessione tra via Bologna e il sottomura tramite uno spazio verde simile a quanto già realizzato in Darsena.

Federico Di Bisceglie