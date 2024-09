Piazza gremita per il concerto di Belli: "Grazie alla Pro Loco"

Sabato prossimo in prima serata lo rivedrete su Rai1 nell’ambito di Ballando con le stelle, la popolare trasmissione che invita al ballo e all’allegria con tanti personaggi conosciuti. Ma sabato scorso Paolo Belli era a Consandolo con la sua big band in piazza Sandro Pertini. ll concerto gratuito faceva parte della Fiera di San Zeno e includeva i suoi successi rivisitati con la sua big band. "In un momento difficile per noi – sottolinea il sindaco di Argenta, Andrea Baldini – a Consandolo ecco una piazza che ci dà la forza, unita alla bellezza di stare insieme. Grazie alla Pro Loco Consandolo che ha abbracciato la sfida di organizzare il concerto di Paolo Belli, rinviato dalla fiera di Argenta, e grazie a tutti i volontari". Paolo Belli ha portato sul palco uno show rinnovato, con in scaletta i suoi grandi classici come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma comunque caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre con a fianco la sua big band, un gruppo affiatato che collabora con l’artista anche negli impegni in tv. Paolo Belli torna in piazza dopo una stagione invernale ricca di soddisfazioni che lo ha visto raccogliere unanimi consensi di critica e pubblico nei teatri di tutta Italia con Pur di far Commedia, brillante spettacolo teatrale scritto con Alberto di Risio che, in una veste rinnovata, tornerà in cartellone anche nella prossima stagione 2025. Anche a Consandolo il concerto di Paolo Belli è fatto di buona musica e divertimento, un mix irresistibile di musica, canzoni e parole che ha appassionato un pubblico molto numeroso, una platea di tutte le età che non ha mai mancato di dimostrare al cantante emiliano affetto e stima nel corso di una carriera che dura ormai da 35 anni.