Piazza I Maggio intitolata a Pirani ’Fondò la filodrammatica’

Con una bella serata ricchissima di pubblico, a Mirabello è stata di recente intitolata a Giancarlo Pirani la piazza che finora era conosciuta solo come ‘I maggio’ prendendo ora il nome di questa persona che è stata molto importante per la comunità mirabellese e per la storia della Filodrammatica locale, che è arrivata a spegnere le 61 candeline rmettendo in scena l’opera ‘Alla bersagliera’. "Una serata speciale nata da un’idea di alcuni consiglieri mirabellesi di maggioranza per ricordare Giancarlo Pirani in modo particolare – ha detto il sindaco Roberto Lodi (nella foto) – Una persona che è stata importantissima ed è per questi motivi che ho grande piacere di poter intestare a lui questa piazza. Lui che è stato anche tra i fondatori della filodrammatica nel 1962, e una serata in cui abbiamo il piacere di avere anche i suoi due fratelli". Al gruppo il sindaco ha anche voluto consegnare una targa che ricorda i 61 anni della loro storia e fino al termine di luglio vi è allestita anche una mostra fotografica a cura di Walter Castellani, nei locali del Centro di promozione sociale. "Si ricorda una persona speciale, una vita a servizio della comunità e i suoi talenti – dicono dalla Filodrammatica – un grande lavoratore e imprenditore. C’era sempre ovunque ci fosse bisogno. Possiamo ricordare la fiera per cui è stato traino, il centro turistico giovanile, la nostra Filodrammatica, nata dal suo grande amore per il teatro, che ha dato vita a centinaia di rappresentazioni dialettali anche fuori provincia. Attore protagonista e indimenticabile presidente, è stato organizzatore per decenni anche del carnevale per bambini, e collaborava a tantissime iniziative per dare vita al paese. E nel sisma aveva sensibilizzato tutti gli associati per mettere a disposizione la grande tensostruttura che era diventata la chiesa di Mirabello".

Laura Guerra