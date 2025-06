Piazza Matteotti, cambia la viabilità: "Lavori per una maggiore sicurezza"

Con un video su Facebook il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi, sempre più social, ha annunciato, da alcuni giorni, la modifica della viabilità in Piazza Matteotti. Dopo la conclusione, con ben due settimane di anticipo, dei lavori che avevano portato alla chiusura della centralissima via IV Novembre a causa degli interventi alla rete del gas metano, è stata momentaneamente modificata la viabilità nella piazza Matteotti davanti al municipio, per consentire il regolare accesso alle attività commerciali e ai parcheggi di via Prampolini. Il transito è consentito alla velocità di 10 chilometri all’ora e "invito tutti i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria – ha suggerito il primo cittadino codigorese – ed a seguire le indicazioni sul posto. Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo per la collaborazione, lavoriamo insieme per migliorare la sicurezza e l’efficienza dei nostri servizi, prestando la massima attenzione".

La piazza ha delle linee di marcia per un solo veicolo per volta, delimitato da new jersey colorati di bianco e rosso, proprio per evidenziare come si debba percorrere questo tratto con la massima attenzione visto la delicatezza del luogo e la presenza di sempre molte persone nello spazio centrale di Codigoro. Sempre in territorio codigorese anche la via Comuni a Pontemaodino è stata chiusa al traffico, da via Dosso Cavalle fino a dall’intersezione con la strada del Diavolo.

La via Comuni verra asfaltata per un importo di 164mila euro e anche le sponde del canale saranno rinforzate, poiché ha subito un degrado accelerato a causa della mancanza del rispetto dell’ordinanza di divieto di percorrenza dei camion che superano le 3,5 tonnellate. Una volta asfaltata la strada "saranno messi sistemi di controllo – ha promesso il sindaco Zanardi – per i camion non autorizzati che superano il peso consentito e per coloro che la percorrono a velocità eccessiva, non rispettando i limiti previsti".

cla. casta.