Piazza San Giovanni. Parte la riqualificazione, ciclabili intorno al Torrione

Partono oggi i lavori per l’intervento di riqualificazione di piazzale San Giovanni. L’opera riguarda l’adeguamento dell’area antistante il Torrione, compresa tra corso Porta Mare e il campo sportivo, in cui arriva la rete di piste ciclabili che costeggiano le mura. L’intervento prevede la realizzazione del tratto di pista in calcestruzzo architettonico drenante, con bordo di definizione (a raso) realizzato in porfido, e la sistemazione dell’area rimanente in calcestruzzo drenante, secondo gli schemi tipologici già utilizzati per la sistemazione dell’imbocco di via Caldirolo. L’area in oggetto non sarà pertanto disponibile per la sosta dei veicoli e l’accesso sarà limitato al solo campo sportivo e ai residenti. Il cantiere, è una parte, però, di un lotto più ampio. Per i cantieri che sono in fase di partenza all’inizio della prossima settimana, nel piano delle opere triennale l’amministrazione ha stanziato qualcosa come 314mila euro. Però il lotto è finanziato con risorse Pnrr che ammontano a circa un milione e settecentomila euro. Il bando per l’accesso ai finanziamenti comunitari riguardava tutti i collegamenti ciclabili che collegano il centro storico, le aree periferiche e le sedi dell’ateneo estense. L’obiettivo, dunque, è quello di riqualificare un’area che da un po’ di tempo, in effetti, è abbastanza abbandonata a sé stessa. L’intervento di riqualificazione nasce nel corso del precedente mandato ma si è arrivati all’affidamento dei lavori soltanto poco tempo fa. La parte del leone la fanno chiaramente le opere stradali che, dei 314mila euro, da sole valgono qualcosa come 263mila euro. Abbastanza significativo anche l’importo destinato alla segnaletica orizzontale e verticale: 23.500 euro. Parte integrante del piano sulla segnaletica stradale di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi. Stando al crono programma inserito nel piano dei lavori, l’intervento attorno a San Giovanni dovrebbe essere concluso entro la fine di agosto. Insomma, considerando anche il resto dei cantieri in partenza – il prossimo dovrebbe riguardare via Bacchelli – che riguardano più o meno tutti quel quadrante di città, l’amministrazione si sta preoccupando anche di limitare i disagi alla circolazione. "Il cantiere di San Giovanni – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Balboni – non dovrebbe essere impattante per la circolazione, quanto più sull’area del parcheggio. L’accesso alla zona interessata dall’intervento subirà una limitazione negli accessi che saranno esclusivamente riservati ai residenti e a coloro che frequentano il campo sportivo accanto al Torrione". Sul senso dell’intervento, il numero due della giunta chiarisce che si tratta di "un lavoro pensato per riqualificare un’area da troppo tempo oggetto di incuria. Il tutto nasce durante la precedente legislatura essendo fondi arrivati grazie ai bandi Pnrr, finalizzati a rafforzare i collegamenti ciclabili per gli universitari".