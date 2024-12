Piazza Travaglio, il futuro: "Green e accessibilità, il nostro polmone verde"

FERRARA

Un vero e proprio cambio di look che, da ieri, assume sembianze reali. È stato infatti presentato in commissione consiliare il primo lavoro di riqualificazione della nuova piazza Travaglio (in alto un rendering). Veste green, accessibilità e maggiore fruibilità. Sono questi i cardini su cui, come spiegato dal vicesindaco Alessandro Balboni, poggia il piano. Il quadro economico è quasi due milioni di euro, finanziato con Look-Up nella più ampia cornice di Atuss (fondi europei, erogati grazie al lavoro congiunto tra Comune e Regione). L’obiettivo di convertire l’attuale parcheggio in una nuova piazza contemporanea, elegante, flessibile, attrattiva e resiliente. Restituirà questo importante polo cittadino come un luogo maggiormente verde, accogliente e sostenibile, votato in modo più specifico alla socialità. Il progetto che verrà sviluppato, prevederà la realizzazione di un nuovo piano pubblico continuo e accessibile a tutti, la creazione di un "tappeto verde" grazie ad una attenta attività di desigillazione del suolo coadiuvata dall’introduzione di nuove alberature, di un nuovo sistema di illuminazione pubblica e di dispositivi smart capaci di mitigare gli effetti dell’isola di calore. Il fulcro della trasformazione sarà infatti la creazione di nuove infrastrutture verdi anche con l’introduzione di tecnologie innovative: alberi e superfici drenanti sostituiranno l’asfalto, contribuendo a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, migliorando il comfort termico e riducendo le "isole di calore", come già avvenuto in piazza Cortevecchia.

Allo stesso tempo saranno valorizzati gli spazi di socialità e di incontro con particolare attenzione all’inclusività, per cittadini di tutte le età. Saranno mantenute le aree di carico-scarico, ricollocate lungo via Porta Reno e lungo via Baluardi, dove troveranno posto anche i posti auto per i disabili. Nella riprogettazione della piazza rimarrà anche il mercato settimanale. Quanto ai posti auto attualmente presenti su piazza Travaglio saranno ugualmente disponibili, disposti a poche decine di metri di distanza. Quello che cambierà, come già avvenuto in Cortevecchia, è la ‘veste’ della piazza, che sarà restituita alla comunità migliorata. L’inizio dei lavori è previsto per la primavera-estate 2025, con fine dei lavori per giugno 2026. "L’imminente trasformazione di piazza Travaglio – commentano il sindaco Alan Fabbri e il vice, Balboni - a lungo attesa dai ferraresi, rifletterà una visione contemporanea e sostenibile degli spazi urbani restituendo alla cittadinanza un luogo verde, vivibile e con identità. Piazza Travaglio diventerà un ’tappeto verde’ che, oltre a migliorare l’ambiente e la qualità della vita, sarà il nuovo biglietto da visita del nostro centro storico. L’obiettivo è valorizzare gli scorci storici cittadini, rendendoli più funzionali, belli e attrattivi, anche alla luce delle nuove esigenze ambientali". La progettazione è affidata a Filippo Govoni e Federico Orsini dello studio QB Atelier, coadiuvati dallo studio Fèrima e dai progettisti francesi dello studio Espace Libre.