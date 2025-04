Piazzale dedicato alla famiglia Salvi: "Nella storia economica del territorio"

Sono state intitolate ieri pomeriggio a Giuseppe e Luigi Salvi rispettivamente la via e il piazzale davanti all’azienda della società agricola Salvi Vivai. La grande realtà che dal 1998 ha sede a Ferrara non sarà più al civico 714 di via Bologna, bensì nel piazzale Luigi Salvi.

Giuseppe Salvi, con spirito visionario fondò l’azienda Salvi. Suo figlio Luigi (scomparso nel 2021, all’età di 92 anni) spostò lo stabilimento a Ferrara, sapendo portare avanti con coraggio e visione l’eredità del padre nel nostro territorio. Ora la realtà Salvi conta complessivamente più di 2000 dipendenti.

"Quando si intitola un luogo cittadino è sempre un’emozione. Attribuire a una persona una piazza o una via è un atto che rimane per sempre: significa valorizzare chi ha contribuito a costruire la storia del nostro territorio, dal punto di vista sociale, culturale e in questo caso economico. Ho avuto la fortuna di conoscere Luigi Salvi, di cui ho fin da subito ammirato la schiettezza, il pragmatismo e l’umiltà che ritrovo in tanti imprenditori che, con il loro operato e le loro intuizioni, hanno costruito il tessuto economico dell’Italia. Era partito ‘dal niente’, così come raccontava, e con il suo lavoro è riuscito a costruire un vero e proprio impero, dando da lavorare a tante persone e facendo di questo territorio uno dei punti di riferimento della frutticoltura", ha detto il sindaco Alan Fabbri. "Si tratta del migliore regalo che un figlio possa fare al proprio padre", ha aggiunto il prefetto Massimo Marchesiello, che ha ricordato come Luigi Salvi era stato insignito come commendatore della Repubblica Italiana.

"Per noi, oggi, è una giornata di immensa gioia – ha detto Marco Salvi, figlio di Luigi Salvi e titolare della realtà ferrarese –. Ringrazio il Comune per aver ascoltato la nostra proposta di intitolare a nostro padre Luigi e al nonno Giuseppe questi spazi pubblici, vicino all’azienda, che avvalorano il legame forte che la nostra famiglia ha avuto in oltre sessant’anni con Ferrara".

Nel 1966 Luigi Salvi si spostò dal Bergamasco nella città emiliana, perché "considerava Ferrara la capitale della frutta", ha aggiunto Marco Salvi. "Luigi era un grande uomo, un grande imprenditore, una persona vivace, curiosa e innovativa, dotata di grande visione. La stessa visione che gli ha permesso di decidere di spostarsi dalla provincia di Bergamo, dove aveva un’attività commerciale, e iniziare questo suo progetto, che ora chiameremmo filiera ortofrutticola". Salvi è infatti una realtà che unisce vivai, frutteti e terreni ormai in diverse parti d’Italia, aree di confezionamento e di stoccaggio della frutta e l’esportazione dei prodotti nel mondo. Da ultimo ha investito in prodotti innovativi, tra cui i kiwi, introdotti dalla Nuova Zelanda.