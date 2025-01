Piazzetta Trepponti affollata, in tanti per il Capodanno 2025

COMACCHIOTantissime persone hanno scelto Comacchio per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Il Capodanno, organizzata da Made Eventi con il patrocinio e il sostegno del Comune, si è svolta in una piazzetta Trepponti gremita di pubblico per una festa all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento. A scaldare l’atmosfera sono stati i dj Ricky Mazza Dj e Miki Zara all’Aperitivo di Capodanno all’Antica Pescheria Lounge gestito da "Battija Estensi & Volano" e "Asd My Life", e hanno fatto da apripista allo spettacolo di Arpa Laser (una serie di raggi laser visibili in tutta la città, suonati come fossero le corde di un’arpa, al fine di produrre le più grandi hit ‘80-‘90). Poi, ancora musica, ad accompagnare al countdown verso la mezzanotte per l’avvio dello spettacolo piromusicale ad illuminare il cielo sopra Ponte San Pietro. La festa è continuata, poi, sino a tardi all’Antica Pescheria Lounge con dj set e laser show. "L’evento è stato molto apprezzato. Gente di ogni età ha scelto la nostra città per festeggiare il Capodanno e siamo davvero contenti – afferma la vice sindaco con delega agli Eventi turistici, Maura Tomasi –. E ancor più importante è che tutto si è svolto in piena sicurezza, senza alcun incidente. Il successo della manifestazione conferma ancora una volta che la strada intrapresa dalla nostra amministrazione di puntare su eventi di qualità è quella giusta: a testimoniarlo sono anche i dati turistici. E intendiamo proseguire con entusiasmo in questa direzione, continuando nella promozione del territorio e nella programmazione degli eventi". E uno di questi è ormai alle porte, con "A Van la vacie" che animerà il week-end dell’Epifania.

v.f.