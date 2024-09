Piazzole e strade, i volontari raccolgono i rifiuti

A Firenze c’erano gli angeli del fango, sulla superstrada Ferrara-Migliarino sabato c’erano gli angeli per la rimozione della spazzatura che automobilisti incivili abbandonano a bordo strada. Sabato scorso Lorenzo Poltronieri e i generosi volontari che si sono costituiti grazie alla trasmissione Bulldozer ha continuato la bonifica delle piazzole sulla Ferrara Mare, sostituendosi a Clara. "Per prima cosa si caricano e si trasportano i rifiuti raccolti negli ultimi tre giorni grazie al furgone di Leonardo Polastri – racconta Lorenzo Poltronieri - Poi si continua a sfalciare e bonificare una piazzola a Migliarino. La temperatura ci ha dato proprio fastidio, sfiniti ci siamo ritirati, ma torneremo prestissimo". Quanto raccolto è impressionante, raccolti differenziati e trasportati in totale 40 sacchi di spazzatura indifferenziata, 9 sacchi di plastica, 6 sacchi di vetro e lattine.