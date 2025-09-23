Picchetto d’onore per il comandante Di Lena

Un momento solenne e carico di orgoglio ha animato martedì scorso la sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) di Porto Garibaldi, dove i cinque gruppi della provincia di Ferrara, si sono ritrovati per festeggiare i nuovi gradi del comandante Antonino Di Lena, alla guida dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi. Il 36 enne neo capitano di corvetta è stato accolto, insieme ai sottordini, con il tradizionale fischio del nocchiere e da un picchetto d’onore schierato con impeccabile disciplina marinaresca, dai soci dei Gruppi Anmi di Ferrara, Codigoro, Gorino/Goro, Porto Garibaldi e Comacchio.

Il Comandante Di Lena ha ricevuto gli onori e l’affetto sincero di chi, nel tempo, riconosce in lui una presenza costante e appassionata sul territorio. "Questa vostra accoglienza è l’ennesima conferma della vostra vicinanza a me e al lavoro che sto svolgendo qui a Porto Garibaldi. Cerco sempre di essere presente: siete in tanti, ma provo a esserci con entusiasmo. Perché? Perché fate davvero molto. Siete un gruppo che lavora, che opera concretamente per il territorio", ha detto con emozione il comandante, rivolgendosi agli uomini e alle donne dell’Anmi.

Nel suo intervento, il comandante Di Lena ha voluto sottolineare l’impegno profuso quotidianamente dai gruppi Anmi: "Se anche la mia presenza può contribuire ad alimentare quella fiammella che vi spinge a essere sempre presenti sul territorio, lo faccio con grande piacere. So bene che non è semplice: avete tante difficoltà, impegni familiari, eppure riuscite a esserci, con energia e sacrificio. Ma soprattutto con entusiasmo e passione".

Un entusiasmo che – ha ricordato – ha avuto modo di vedere personalmente in numerose occasioni: "Mi ricorderò di questi cinque gruppi che, con entusiasmo, determinazione, passione e allegria, sono sempre presenti. Vi ho visti di recente a Ferrara con il gruppo di Comacchio per i nodi, alla gara di modellismo di due settimane fa, e in tante manifestazioni solidali… tutti fate qualcosa. Continuate, perché il territorio ha bisogno di voi".

Guendalina Ferro