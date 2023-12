Pugni e calci alla compagna incinta anche davanti al figlio

Ferrara, 21 dicembre 2023 – Sette anni di botte e insulti. Vessazioni, anche davanti al figlioletto. Il compagno e padre del suo bambino – secondo quanto ricostruito davanti al gup Silvia Marini, dal pm Stefano Longhi – l’ha picchiata anche mentre era incinta e alcune volte quando aveva in braccio il piccolo. Anni di inferno che sono terminati con l’episodio che l’ha convinta a fuggire, prima che fosse troppo tardi: il 3 settembre del 2022 i calci e i pugni che era solita incassare al culmine delle liti, le hanno sfondato lo sterno. Lei, ferrarese di 42 anni, è riuscita a chiedere aiuto, a raggiungere l’ospedale per essere curata. Ci sono voluti 47 giorni per guarire dalle ferite al corpo. Ma le botte fisiche sono state quasi niente, anche se la paura è stata veramente molta, di fronte ai mesi che le sono stati necessari per poter riavere suo figlio di sette anni che lui, il padre e compagno violento, le aveva portato via, in Campania. Ieri l’uomo, 49 anni, è stato condannato al termine del rito abbreviato, a tre anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia aggravati dall’averli commessi davanti al figlioletto, e per lesioni gravi. Interdizione anche dai pubblici uffici per cinque anni. Ma la vicenda tra i due ex purtroppo, non finisce qui, perché l’avvocato difensore, Debora Giusto, durante l’udienza di ieri ha chiesto al giudice la revoca delle misure cautelari cui è sottoposto l’uomo: divieto di avvicinamento alla casa dove vive la donna e ai luoghi da lei frequentati. Divieto peraltro che lui ha violato a giugno scorso, e che ha dato vita a un procedimento giudiziario separato. Ma l’uomo è indagato anche per aver sottratto il bambino dalla compagna.

“Una situazione – ha spiegato il legale che ha assistito la vittima, l’avvocato Rita Lovato – che ha richiesto mesi, dal 3 settembre 2022 a dicembre dello stesso anno, per far si che su disposizione del Tribunale per i minori di Bologna, il piccolo fosse riconsegnato alla madre". Anche questo procedimento deve giungere a conclusione.

Una delle troppe situazioni di violenza tra le mura domestiche che sempre più spesso hanno epiloghi tragici. Con un copione simile a mille altri: i dissidi che diventano violente sfuriate, continui maltrattamenti psichici e fisici, fino all’episodio clou, in questo caso i calci e i pugni che hanno causato lo sfondamento dello sterno, che ha portato la quarantunenne a decidere di andarsene, di interrompere quella spirale di violenza. Nonostante lui, poi, l’abbia più volte implorata di tornare insieme, che sarebbe cambiato. Un martellamento continuo fino a quando a giugno scorso lei non se l’è trovato dietro le spalle, quando già lui era sottoposto al divieto di avvicinarsi a meno di duecento metri, ancora una volta per implorarla di tornare insieme, altrimenti si sarebbe suicidato. Minaccia che aveva ripetuto spesso anche nel corso degli anni trascorsi insieme, così come di frequente le ricordava che se l’avesse lasciato, lui non le avrebbe più fatto vedere il figlio.