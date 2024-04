Picchia la compagna davanti ai figli, allontanato

Per anni ha maltrattato la compagna, spesso davanti ai figli minori. Per questo è stato disposto l’allontanamento dall’abitazione familiare per un quarantottenne di Porto Garibaldi, cui è stato vietato anche l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. A notificare all’uomo l’apposita ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Ferrara, sono stati i carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi nella serata di giovedì. Le indagini degli uomini dell’Arma, coordinate dalla Procura di Ferrara, erano state avviate a seguito della denuncia presentata, nel febbraio del 2023, da parte della convivente del quarantottenne. La donna, esasperata da anni di maltrattamenti fisici e psicologici, spesso alla presenza dei figli minori che vivevano in una costante situazione di paura, aveva trovato il coraggio di raccontare tutto ai militari che hanno attivato subito la procedura del ‘codice rosso’. Gli elementi raccolti, quindi, hanno consentito di avanzare una richiesta di misura cautelare che è stata accolta dal gip, il quale ha emesso l’ordinanza, in quanto ha riconosciuto non solo la gravità degli indizi stessi, ma anche il serio pericolo di reiterazione del reato di maltrattamenti in famiglia da parte dell’indagato. L’invito dei carabinieri è di avere il coraggio di denunciare.