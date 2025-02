Picchia la compagna. Viene condannato

La denigrava quotidianamente, aggredendola fisicamente e controllando ogni suo spostamento, con percosse anche davanti al figlio di appena sei anni. Per questi motivi un 49enne è stato condannato a 3 anni e 4 mesi e al risarcimento del danno. I fatti contestati risalgono al periodo che va dall’ ottobre 2023 a gennaio 2024. La donna ha denunciato il compagno per maltrattamenti in famiglia dopo una lunga serie di episodi anche registrati dalle forze dell’ordine, intervenute più volte su richiesta della 44enne stanca delle continue angherie. In più occasioni le violenze si sarebbero verificate di fronte al figlioletto della coppia, un bimbo di appena 6 anni. La donna, difesa dall’avvocato Valentina Bordonaro, ha ottenuto giustizia ieri dopo una lunga odissea fatta di carte bollate e testimonianze davanti al giudice. Le vessazioni sono state provate grazie alle testimonianze e ai messaggi inviati da lui al telefonino di lei. Nei confronti del compagno era scattato anche il codice rosso, una legge che tutela le donne e i soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti.