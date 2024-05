Picchia la ex, divieto di avvicinarla. Perseguita il medico: nei guai

FERRARA

Due donne finite nel mirino di altrettanti uomini, perseguitate e vessate, ma per motivi diversi. Con unico movente: non accettare il comportamento della donna.

Braccialetto elettronico. E’ l’aggravante alla misura del divieto di avvicinamento che è stato imposta a un ferrarese di quaranta’anni, accusato di avere perseguitato la sua ex compagna e, in due episodi, di averla pure picchiata. Gli accertamenti della polizia sono partiti all’inizio del 2023, quando la donna ha denunciato non solo di essere seguita dal suo ex compagno, di essere minacciata e offesa, ma in due episodi diversi di essere stata picchiata violentamene, la prima anche in presenza del figlio minore. Non avendo accettato la conclusione della loro relazione, il ferrarese ha continuato a cercarla, e tutte le volte che è riuscito ad avvicinarla, l’ha offesa e minacciata. Fino a quando tutto questo non gli è bastato e allora è passato alla violenza fisica. La prima volta, con il figlioletto presente, l’ha ripetutamente spinta e poi presa a calci tanto da causarle escoriazioni al volto e lividi alle gambe. Non contento, alcuni mesi dopo, ha tentato di nuovo di aggredirla fisicamente, provando a rifilarle un calcio allo sterno che solo la prontezza di riflessi della donna le ha evitato gravi conseguenze. A conclusione delle indagini della polizia, quindi, è stato chiesto e ottenuto il provvedimento di divieto di avvicinamento aggravato dall’utilizzo del braccialetto elettronico che segnala quando il quarantenne dovesse violare la distanza di cinquecento metri dalla parte offesa.

Divieto di dimora. A un cinquantanne, sempre di Ferrara, è stato fatto divieto di avvicinarsi a una dottoressa che, secondo lui, avrebbe violato il segreto professionale, raccontando alcuni suoi problemi fisici. Da qui l’inizio della persecuzione nei confronti della professionista, rea secondo lui di aver divulgato notizie su di lui e quindi ossessionato dal desiderio di vendetta nei confronti della dottoressa, che lo ha spinto a perseguitarla, offenderla e comunque a causarle uno stato di angoscia, a tal punto da spingerla a modificare le sue abitudini di vita per evitare di dovere avere a che fare con il suo ex paziente. Una situazione che era iniziata a metà dello scorso anno e che ha portato al termine delle indagini, la polizia a chiedere e ottenere il provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, anche in questo gravato da un’altra misura restrittiva, cioè il divieto di dimora sul territorio comunale di Ferrara.

