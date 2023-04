Picchia la madre e i carabinieri Arrestato

Picchia la madre e aggredisce i carabinieri. Si è conclusa con l’arresto la notte di violenza di un 36enne residente nei Paesi Bassi, ma ospite del genitore da poco più di un mese. Tutto è cominciato verso le 21 di giovedì, quando una sessantenne polacca ha dato l’allarme perché il figlio, ubriaco, l’aveva aggredita. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Arma che ha trovato la vittima in strada in lacrime. L’uomo è stato invece trovato nascosto nel giardino dell’abitazione. Alla vista della pattuglia ha subito assunto un atteggiamento provocatorio e aggressivo, al punto da afferrare una scopa e cercare di colpire gli operatori. Vista l’aggressività del soggetto, i militari hanno utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione per riuscire a bloccarlo e ammanettarlo. Ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e l’uomo ha patteggiato quattro mesi di reclusione (pena sospesa).