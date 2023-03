Picchia la moglie, marito condannato

Anni e anni di botte, minacce e vessazioni continue. Una serie di comportamenti violenti e umilianti a cui un 42enne nordafricano avrebbe sottoposto la moglie per tutta la durata della loro convivenza, iniziata nel 2011 e proseguita fino al 2018. Un incubo dal quale la donna (assistita dall’avvocato Giampaolo Remondi) ha deciso di uscire denunciando il marito e lasciando la loro abitazione per andare a vivere in una struttura protetta. La segnalazione della malcapitata ha dato il via a un’inchiesta sfociata nel processo che si è concluso ieri in tribunale. Il 42enne è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni. I fatti al centro del procedimento parlano di innumerevoli episodi di percosse e aggressioni (anche con forbici, coltelli o bottiglie di vetro), minacce pesanti (addirittura di morte nel caso la donna lo avesse denunciato) e umiliazioni continue. L’imputato avrebbe inoltre cercato di impedirle di frequentare corsi serali minacciando di lasciare il figlio solo a casa, oltre a non contribuire al mantenimento della famiglia costringendo la donna a chiedere aiuto economico ai propri familiari. Il tutto, secondo le accuse, si sarebbe consumato anche sotto gli occhi del figlio minorenne della coppia. Il processo a carico del nordafricano si è concluso nella mattinata di ieri. Per l’imputato la procura aveva chiesto la condanna a quattro anni di reclusione. Il giudice lo ha però condannato a una pena più bassa (due anni e mezzo), oltre a una provvisionale da cinquemila euro a favore della parte civile.