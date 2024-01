"Picchia mia madre per la droga". Il fratello costretto a denunciarlo

"Non ne possiamo più, picchia sempre mia madre, vuole costantemente dei soldi e quando non glieli diamo, diventa violento". E’ diventato un inferno la vita in famiglia di Maurizio Grandi, un operaio di Portomaggiore attualmente disoccupato, a causa della tossicodipendenza del fratello minore Matteo Grandi, 43 anni giusto oggi (2 gennaio). L’ultimo episodio violento risale all’ultimo dell’anno: Matteo ha litigato pesantemente con sua madre, Giorgia Bolognesi Pivati, 77 anni. "Tutto è nato per un diverbio per futili motivi – spiega - poi degenerato. Mio fratello era ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti. Sono andato dei carabinieri – spiega Maurizio Grandi – spiegando cosa stava succedendo. Temevo il peggio per mia mamma e infatti è accaduto. Quando sono tornato e sono arrivati anche i carabinieri, mio fratello aveva colpito la mamma, tanto che perdeva sangue dal naso". E’ stata l’ultima goccia. "Sono anni che è tossicodipendente, vive in famiglia con noi, anche se non rientra nel nucleo familiare. Mia mamma gliele perdona tutte, ma adesso ha paura anche lei, che le metta le mani addosso quando non sono in casa. Spesso se la prende anche con mia moglie quando perde il controllo, offende sia me che lei. Quando non riesce a controllarsi, minaccia di morte tutt’e due".

Sono anni che presento denunce ai carabinieri, che poi mia madre ritira, per cercare di salvare suo figlio. Matteo è stato anche in carcere all’Arginone per maltrattamenti verso la madre. L’uomo percepisce una pensione di invalidità, era in cura dei Servizi Sociali dell’Ausl, prendeva degli antidepressivi, ma ha rinunciato al trattamento da circa un anno. "Ha detto basta ai farmaci, perché, ci ha detto, vuole vivere la sua vita. In linea teorica dovrebbe star fuori di casa nostra, in via Venezia, ma mia madre non se la sente di lasciarlo fuori di casa. Adesso la situazione è degenerata, reagisce con violenza versa mia madre, ma anche contro di me". Giovedì della scorsa settimana altro episodio di violenza: "Era andato a Ferrara per drogarsi – racconta ancora – da solo perché ha perso tutti gli amici, è tornato tardi e alle rimostranze di sua madre l’ha aggredita a schiaffi e spintoni e tirandole pure i capelli. Temevo il peggio, che è accaduto l’ultimo dell’anno".

Franco Vanini