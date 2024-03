Picchia militare che è con la sua ex. Arresto convalidato per l’aggressore

di Cristina Rufini

La tensione era percepibile anche ieri mattina nel palazzo di giustizia. Quando l’udienza per la convalida dell’arresto è stata sospesa in attesa della decisione del giudice Carlotta Franceschetti. Da una parte, in aula, l’uomo di origine macedone, arrestato giovedì pomeriggio dopo avere picchiato un carabiniere libero dal servizio, in via Maverna. In un altro lato dello stesso piano, il militare dell’Arma con ancora i segni evidenti dei pugni al volto, un occhio tumefatto e il naso spaccato. Poco prima davanti al giudice, i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto giovedì in via Maverna. Poi è toccato all’uomo arrestato, assistito dall’avvocato Fausto Bruzzese. Insieme all’arrestato anche il figlio di 23 anni, che era presente al momento dell’aggressione di giovedì e che, pare, abbia contribuito con qualche calcio a picchiare il militare dell’Arma. Dopo una breve camera di consiglio, il giudice Franceschetti ha convalidato l’arresto per evasione e fissato al 15 marzo prossimo l’udienza per discutere nel merito delle lesioni aggravate, considerando che la prognosi di guarigione per il carabiniere è stata fissata in trenta giorni.

L’aggressione. L’incontro tra vittima e aggressore c’è stato giovedì intorno alle 17, in via Maverna. Secondo quanto ricostruito, il carabiniere, libero dal servizio, era in strada insieme alla ex moglie dell’indagato. Quest’ultimo, già ristretto in regime di arresti domiciliari per una vicenda legata allo spaccio di droga, aveva ottenuto un permesso per raggiungere l’ospedale di Cona, considerando che doveva sottoporsi a una visita di controllo. Passando per via Maverna e vedendo la ex con il militare, ha fermato bruscamente l’auto e si è diretto verso la coppia. Poi l’aggressione, con pugni al volto al carabiniere, che dallo stordimento è caduto al suolo. Sembra che in questo momento sia intervenuto anche il figlio che era in auto con lui. Poi il ritorno in auto e il proseguimento del viaggio verso l’ospedale di Cona, dove poi lo straniero è stato arrestato dai colleghi della vittima che nel frattempo era stato trasferito al pronto soccorso del Sant’Anna per essere medicato, considerando la brutta frattura al naso e le tumefazioni all’occhio. E negli stessi minuti, l’aggressore veniva arrestato con l’accusa di evasione dai domiciliari – il permesso era per raggiungere l’ospedale e non certo per fermarsi in un altro luogo – e lesioni aggravate.