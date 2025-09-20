Picchia moglie e figlioletto: arrestato

Una notte di paura e violenza quella appena trascorsa al centro di accoglienza di Lagosanto, dove un uomo straniero ha scatenato il panico nella propria famiglia. La moglie, sua connazionale, era vittima di maltrattamenti da mesi e la situazione è inevitabilmente degenerata. I fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri: l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti, è andato in escandescenza per motivi di gelosia nei confronti della donna e l’ha aggredita fisicamente insieme al loro figlio di circa un anno. Con un gesto tremendo, ha spento una sigaretta sulla manina del bambino, e ha poi colpito ripetutamente al volto la donna, provocando diverse lesioni a entrambi. Durante l’aggressione si è impossessato dei telefoni cellulari

e delle carte di pagamento della moglie per isolarla il più possibile e non ha esitato a danneggiare anche alcune strutture del centro dove la donna aveva cercato riparo dalla sua furia. Per tentare la fuga, l’uomo ha trovato poi una bicicletta elettrica in strada, e si è allontanato tentando di far perdere le proprie tracce e restare impunito. Ma l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio è stato immediato: l’uomo è stato rintracciato, la donna e il bambino messi in salvo e la bicicletta recuperata e poi restituita al legittimo proprietario. La madre e il figlioletto sono stati trasportati all’ospedale di Cona per le ferite riportate durante l’aggressione e successivamente colloc

L’aggressore, nel frattempo, ha continuato a dare in escandescenza con un’ira incontenibile,

danneggiando anche una porta degli uffici della caserma “Scantamburlo” sede della Compagnia di Comacchio, rendendo necessario l’intervento del personale del 118 che, dopo averlo contenuto con non poche difficoltà, è dovuto ricorrere ad una sedazione, prima del trasporto all’Ospedale di Cona ove è rimasto ricoverato sotto piantonamento. L’uomo, arrestato dai carabinieri per rapina, lesioni personali, e resistenza a p.u., una volta dimesso, su disposizione della Procura estense, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara in attesa del giudizio di convalida. Nella giornata odierna il gip ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere.