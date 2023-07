Picchia un anziano per l’orologio e scappa

Picchiato, colpito ripetutamente, con una forza inaudita, da "un giovane alto, magro, moro, con i capelli appena sotto le orecchie" raccontano i testimoni, che è poi fuggito, dileguandosi, seguendo la strada che costeggia l’argine del fiume Panaro. Tanta crudeltà per strappare dal polso di un passante un orologio. Un uomo, sui settant’anni, originario di XII Morelli di Cento, è stato derubato, picchiato, lasciato a terra, in ginocchio, con un ferita importante che zampillava sangue che scendeva dalla testa. E’ stato soccorso dai passanti increduli, che hanno lanciato l’allarme ai carabinieri e al 118. Si era ribellato ad un furto.

E’ successo ieri mattina, a Bondeno, intorno alle 11.30, nella centralissima via Oriani, nel cuore del centro storico, nel giorno del mercato. Il ladro e la vittima erano entrambi a piedi. " Il ladro è arrivato di corsa scendendo dall’argine del Panaro. All’inizio sembrava un passante qualunque – racconta un anziano ancora tremante che ha assistito da lontano alla scena -. Improvvisamente il giovane si è precipitato addosso all’uomo, gli ha preso il braccio. Lui si è ribellato". E’ possibile che il ladro abbia seguito la sua vittima sin dalla sommità dell’argine, dove in molti sono soliti parcheggiare nel giorno di mercato non trovando altri posti liberi. La vittima era diretta dal dentista che si trova in via Oriani. Tutto è successo all’inizio del viottolo di fronte al civico 11.

"Questo delinquente ha iniziato a picchiarlo – racconta l’anziano – sempre più forte. Ero lontano, sono corso, potevo solo gridare. Gridavo di ‘smetterla’ ma è tutto successo in pochi secondi. Il giovane ha continuato a colpirlo con una ferocia spaventosa. L’uomo era ginocchio e lui gli ha sferzato l’ultimo colpo in testa". Sui ciottoli della breve strada, che collega l’argine del Panaro a Piazza Garibaldi dove c’era il mercato, resta una pozza di sangue. "L’ho soccorso – racconta il testimone – era lucido. Abbiamo subito chiamato l’ambulanza. Poi sono arrivati i carabinieri". I sanitari del 118, dopo i primi controlli sul posto, hanno condotto l’uomo ferito all’ospedale di Cona. Sul posto i carabinieri che hanno dato inizio alle indagini. In una Bondeno sconvolta dall’episodio successo in pieno giorno, l’unica speranza è che le telecamere del centro possano condurre al colpevole.

Claudia Fortini