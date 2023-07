Picchiata al Summer Festival a Ferrara: individuate le autrici dell’aggressione

Ferrara, 6 luglio 2023 – Picchiata durante il Summer Festival: individuate le presunte autrici dell’aggressione avvenuta in piazza Trento e Trieste il 17 giugno scorso. La polizia ha identificato due ventenni, che, presumibilmente dopo un diverbio scoppiato per motivi banali, avrebbero picchiato la donna, facendola cadere. La vittima è una 30enne, pestata durante il dj set del Summer Festival.

L'intervento di personale della sicurezza ha interrotto l'azione, consentendo ai sanitari di prestare le cure alla vittima che, successivamente, è andata in ospedale dove è stata rilevata la frattura del setto nasale. Sulla base delle informazioni raccolte nell'immediatezza, testimonianze, filmati e fotografie, che hanno permesso di delineare un quadro indiziario nei confronti delle due indagate. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.