Picchiati sotto casa in pieno centro. “Urinava sul nostro cancello, l’ho sgridato e ci ha aggrediti”

Ferrara, 3 settembre 2025 – Aggredito e malmenato in pieno centro solo perché aveva osato riprendere un soggetto che stava urinando contro il cancello della sua abitazione. È stata una notte da incubo quella vissuta da Gianluca Bonazza, avvocato 54enne ed ex candidato sindaco a Lagosanto, trascorsa tra il pronto soccorso dove è stato medicato insieme alla moglie per le ferite rimediate nella colluttazione e la caserma dei carabinieri di corso Giovecca, ai quali ha denunciato l’accaduto. A ripercorrere quegli istanti concitati è lo stesso malcapitato. «Me la sono vista brutta – racconta –, un’aggressione clamorosa, in pieno centro e dentro casa mia».

Un paio di coordinate, prima di entrare nel vivo della storia. Lunedì sera, ore 23. Siamo in zona Carlo Mayr, non lontano dai locali della movida che si stanno lentamente ripopolando dopo il rientro dalle ferie. Bonazza è insieme alla moglie, avvocato anche lei. Sono usciti per l’ultima passeggiata con il loro cagnolino. Di ritorno a casa, notano un soggetto che urina sul cancello della loro abitazione. A detta dell’avvocato, non è un volto nuovo. «Questo soggetto, abituale spacciatore nigeriano nella zona e abituale molestatore di chiunque disturbi il suo ‘traffico’, è già stato oggetto di varie segnalazioni». E gli episodi sgradevoli non sono mancati. «Già un anno fa se l’era presa con mia moglie che lo aveva visto urinare sul nostro cancello – ricorda –. Le aveva inveito contro con frasi del tipo ‘Qui comando io, tu sei una donna e non vali niente’. E poi ancora, quando passavamo col cane ci sbraitava addosso minacce e insulti». L’ultimo incontro prima dell’aggressione è del 9 luglio. Bonazza è ancora una volta fuori con il cane. «Ha abbaiato – spiega – e in tutta risposta lui ha minacciato di uccidermi».

Lunedì, l’ultimo e più grave episodio. «Rientriamo dalla passeggiata e lo troviamo ancora una volta che espleta i suoi bisogni davanti a casa nostra – così il legale –. Gli dico di andare da un’altra parte, apro il cancello ed entro. Lui, in tutta risposta, inizia a urlare e ci segue. Una volta dentro al garage, afferra mia moglie per i capelli trascinandola a terra».

Vista la situazione, Bonazza reagisce. «Prendo un tondino di metallo e cerco di allontanarlo – prosegue –. Riesco a spingerlo fuori, a lui mi strappa l’oggetto di mano e inizia colpirmi». Istanti tesissimi, di violenza pura, fino a quando l’aggressore non si allontana e Bonazza riesce finalmente ad allertare le forze dell’ordine. Il resto della nottata è al pronto soccorso, dove i coniugi vengono medicati e dimessi con una prognosi di sette giorni ciascuno (contusioni su coscia, gomito e braccio lui, distrazione del rachide cervicale lei). Dell’assalitore, invece, nessuna traccia. Oltre alla notte insonne rimangono rabbia e amarezza per un episodio che ha dell’inquietante.

«Bisogna fare qualcosa – è lo sfogo di Bonazza –. Non voglio essere limitato nella mia libertà personale, non voglio dovermi guardare le spalle ogni volta che esco con il cane la sera. Né voglio pensare di dovermi armare per proteggere me e i miei cari. È una situazione intollerabile».