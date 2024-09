Picchiato e derubato in piazza, nei guai l’aggressore

Alla fine di agosto era stato riempito di botte e derubato di soldi e telefono. Una rapina violanta, avvenuta in pieno centro ai danni di un uomo di 47 anni. Oggi, a un mese dai fatti, i carabinieri sono risaliti al presunto responsabile di quel pestaggio. Si tratterebbe di un 45enne italiano già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata una denuncia per il reato di rapina.

Un passo indietro. Tutto comunicia in una sera d’estate. Sono circa le 22.30 e siamo in pieno centro storico. Il 47enne sta passeggiando quando viene avvicinato da un soggetto accompagnato da altre persone. Secondo quanto raccontato dalla stessa vittima, l’aggressore lo avrebbe preso ripetutamente a calci e pugni per poi strappargli il cellulare e il denaro che aveva con sé. L’assalitore si è poi dileguato mentre la vittima, dolorante e in stato confusionale, ha iniziato a cercare aiuto nei dintorni. In corso Porta Reno ha incontrato una pattuglia dei carabinieri. L’uomo è stato così soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale per le cure del caso. Nel frattempo, i militari hanno avviato le indagini, giunte a una svolta nei giorni scorsi, quando hanno individuato l’aggressore.