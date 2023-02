"Picchiato e gettato dall’argine"

Pestato, estratto di forza dalla macchina e scaraventato giù dall’argine da due malviventi che poi sono fuggiti con la sua auto. È il riassunto del pomeriggio di paura vissuto mercoledì dal restauratore ed esperto d’arte Enrico Ravegnani. A raccontare l’accaduto è la stessa vittima dell’aggressione, sorpresa nel piazzale del ristorante ‘il Pontile’ di Santa Maria Maddalena. "Ero andato a prendere l’auto, l’unica rimasta nel parcheggio – ricorda ancora scosso –. All’improvviso sono stato aggredito da due stranieri. Mi hanno picchiato e mi hanno tirato fuori di peso. Prima mi hanno minacciato di morte, poi uno di loro mi ha afferrato per il collo per poi buttarmi giù dall’argine. Per fortuna sono scivolato per qualche metro poi mi sono fermato". Dopo l’aggressione i due sconosciuti si sono allontanati con la macchina di Ravegnani, ritrovata poco più tardi a Sermide, nel Mantovano. Nel frattempo, il malcapitato è andato al pronto soccorso per farsi medicare. "Ho rimediato una storta alla caviglia e il fianco mi fa ancora male per i colpi e le ginocchiate subite – racconta –. Volevano la mia macchina. Io non ho reagito, ma ho cercato in tutti i modi di proteggermi. Per fortuna non ho nulla di rotto". Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Occhiobello e di Sermide.