Picchiato per rubargli l’orologio Anziano dimesso dall’ospedale

E’ stato dimesso dall’ospedale di Cona dopo le cure e sta meglio, l’anziano che martedì mattina a Bondeno, nel giorno del mercato, intorno alle 11.30, all’inizio della centralissima via Oriani che collega la discesa dell’argine del Panaro a piazza Garibaldi, è stato strattonato e picchiato da giovane che gli ha strappato l’orologio e che dopo avergli dato un pugno in testa, l’ha lasciato a terra, in ginocchio, sanguinante. Erano entrambi a piedi e il balordo ha agito colpendolo alle spalle. L’anziano aveva tentato di ribellarsi all’aggressione ma il giovane ha risposto con rabbia e violenza. E’ stato soccorso da alcuni passanti che hanno visto da lontano, impotenti, la scena, hanno incominciato a gridare e sono accorsi ad aiutare l’anziano che, sebbene perdesse sangue dalla testa, era lucido. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 e ai Carabinieri che sono arrivati sul posto, ma nel frattempo il balordo si era dileguato a piedi, correndo precipitosamente, attraverso la piccola strada semi deserta che costeggia l’argine del fiume e il centro abitato. Era giorno di mercato a Bondeno. L’episodio ha diffuso amarezza e sconcerto in paese. La speranza è che le telecamere del centro storico possano essere utili per indirizzare le indagini. Nelle ultime ore sui social tanti messaggi di solidarietà nei confronti dell’anziano aggredito e pestato a sangue. L’incredulità del paese per quello che è accaduto non accenna a diminuire. I militari stanno cercando il delinquente ma per ora non ci sono ancora novità. Intanto, è già una buona notizia che l’anziano sia stato dimesso dall’ospedale.

cl.f.