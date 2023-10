Piccinini domani davanti al giudice

Lorenzo Piccinini, il 21enne sopravvissuto all’orrore del bar Big Town e arrestato nei giorni scorsi per tentata estorsione, comparirà domani davanti al gip Silvia Marini per l’interrogatorio di garanzia. Il giovane potrà dunque decidere se raccontare la propria versione dei fatti riguardo al tentativo di ricatto ai danni del titolare del locale nel quale, secondo le accuse, avrebbe dato man forte all’amico Davide Buzzi, assassinato il primo settembre al culmine di una lite con Mauro Di Gaetano, gestore del Big Town, e il padre Giuseppe. Alterco nel quale lo stesso Piccinini rimase gravemente ferito. Il giovane, difeso dall’avvocato Giampaolo Remondi, potrebbe anche scegliere di avvalersi della facoltà di non rispondere.