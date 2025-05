"Piccioni, troppe bugie sui rischi"

Caro Carlino,

in relazione lettera del vostro lettore pubblicata il 22 maggio e intitolata ’Troppi piccioni in centro’, vorrei segnalare che la cosiddetta zecca del piccione non trasmette Malattia di Lyme né altre patologie infettive e non infesta l’uomo a meno che uno non si rotoli sul guano. Non ho mai sentito di uno che si è ammalato per colpa dei piccioni ma impestato dall uomo, sì eccome! Le zecche non saltano ma passano all’ospite per contratto fìsico non sono pulci... Più invasive e pericolose per la nostra salute sono le zecche dei cani, che ci teniamo a casa.

Troppe bugie sui piccioni, animali che si puliscono meticolosamente e tengono in massimo ordine il piumaggio, azione fondamentale per la loro sopravvivenza.

Cordiali saluti,

Roberto Carletti